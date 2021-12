CASETiFY繼與國際知名的男團防彈少年團推出聯名系列後,近日再宣布與同樣是Billboard常客、世界知名的女團BLACKPINK聯名,推出以其歌曲、LOGO等經典元素為靈感,像《Boombayah》、《Kill This Love》、《How You Like That》等熱門歌曲和歌詞為設計亮點,更能自由選擇印有團員 親筆簽名的演唱會票根設計手機殼。同步推出以BLACKPINK首場世界巡迴演唱會「In Your Area」全區通行證為設計的客製化手機殼,更能客製化自行添加專屬姓名,或選擇可放入個人照片的經典粉黑色棋盤格手機殼,以打造粉絲「BLINK」專屬的手機殻。

BLACKPINK x CASETiFY聯名系列以BLACKPINK歌曲、LOGO等經典元素為靈感設計。(CASETiFY提供)

BLACKPINK x CASETiFY聯名系列也包含一系列繽紛搶眼的貼紙及BLACKPINK Logo 設計,粉絲可使用全系列的電子與生活配件,包括AirPods與AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、MagSafe 卡套、磁吸式無線充電盤、二合一平貼式手機指環支架、AirTag 掛環、iPad 保護殼、手機隨身小包,以及 Nintendo Switch 保護套等;系列將於21日上午11點起開放已登記者優先購買,下午4點起於CASETiFY 官方網站正式發售,並提供全球寄送服務,亦可透過CASETiFY Co-Lab APP選購。

BLACKPINK x CASETiFY聯名系列可讓粉絲們自由選擇印有團員JISOO、JENNIE、ROSÉ 或 LISA親筆簽名的演唱會票根設計手機殼。(CASETiFY提供)