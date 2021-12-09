民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案昨日又有新說法，傳出林秉樞在律見時說「高嘉瑜收了4百萬、勞力士」，高嘉瑜辦公室今日發出聲明表示，對此將加告林秉樞《誹謗罪》。

高嘉瑜指出，林秉樞所說「高嘉瑜收4百萬」等等的說法，絕非事實，這又是林男再次利用媒體放話、抹黑造謠帶風向的手段。

高嘉瑜說，為扼止林秉樞一再用謊言操弄媒體、扭曲事實，已經委請律師李永裕對其提出誹謗罪告訴，務求一罪一罰，予以重懲，遏止林秉樞持續嘗試操弄輿論的惡行。

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