台劇《華燈初上》爆紅，酒店小姐的愛恨情仇引起熱議。對此，一名女網友分享，她與男友吵架分手，結果她的閨蜜嘴上說著安慰她的話，私下卻和她的男朋友勾勾纏，最後她與男友分手後，竟然立刻接收男友，看著閨蜜與前男友恩愛的模樣，讓她痛苦不堪，最後決定休學。而原PO假面閨蜜的行為，與《華燈初上》中的蘇媽媽雷同，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨在Dcard上發文透露，她與男友和閨蜜與閨蜜男友是五專的同學，4個人常一起出去玩，她每次和男友吵架，第一個想到的都是和閨蜜訴苦。而她與男友在7月時大吵一架後，長達2個月沒有見面，結果哥哥卻在外面目擊閨蜜和她男友出去玩。「世界這麼大，但也真的小，你以為走到哪都遇不到認識的嗎？」

女網友指出，閨蜜嘴上安慰她，背地裡卻偷偷和男友出去，今年9月同遊台中吃燒肉，直到10月都持續有聯繫，甚至在她與男友分手隔天，就跟對方一起去宜蘭玩，讓她知道後既憤怒又傷心。

女網友坦言，閨蜜與男友私下有聯繫，其實她早就心生懷疑，因為先前兩人一起玩手機遊戲，男友居然邀請閨蜜加入遊戲群組，但明明閨蜜曾說自己不會玩手遊，而且要邀請朋友加入，就一定要有聯繫方式，但因兩人看起來都沒異狀，她也就沒有多想。

女網友難過地說，當初與閨蜜一起努力考上同一間大學，如今看著她裝模作樣，接收自己的前男友，讓她痛苦到快受不了，最終也無心課業，因此與媽媽討論過後決定休學。沒想到閨蜜竟然還敢私訊她說希望她不要走，可以陪她一起上課。

女網友表示，後來她決定要和閨蜜攤牌，結果對方竟然已讀不回，她不甘心地轉而向前男友討說法，結果男方看了卻冷冷地說「你不是都知道了？幹嘛一定要我說」，讓原PO心痛崩潰「這五年來，我把妳當閨蜜，妳辜負我對妳的好，所有的一切、妳的作為，我這輩子都不會原諒，妳既然那麼想要他，拿去，我不要了，祝你們幸福。」

貼文引起網友討論，「這是在演華燈初上嗎？」、「事實證明不要把另一半介紹給過於親密的朋友，以免被劈腿」，也有不少人留言安慰原PO說，這樣的閨蜜與男友不值得她繼續傷心流淚。