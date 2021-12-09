美國、澳洲、英國、加拿大等國陸續表態，因中國人權問題而「外交抵制」北京冬奧。不過國際奧林匹克委員會主席巴赫說，這些國家選手還是會參賽，對賽事沒有太大影響。

日本放送協會（NHK）報導，巴赫（Thomas Bach）8日召開國際奧林匹克委員會（IOC）線上理事會，他在會後記者會上表示，國際奧會關切選手的參賽問題，這些外交抵制國家都強調選手還是會參賽，因此認為對北京冬奧沒有太大影響。

美國在本月7日宣布對北京冬奧進行外交抵制，不派任何官方代表出席，以抗議中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪以及其他侵犯人權行為。

澳洲、英國與加拿大已表態跟進。紐西蘭則表示10月就已決定不會派遣部長級外交官員出席，主因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關。

中國外交部發言人趙立堅揚言，美方應停止將體育運動政治化及干擾破壞北京冬奧言行，否則將損害兩國在重要領域和國際、地區問題上對話合作，並說「美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家拭目以待」。

另外，在澳洲繼美國後宣布外交抵制北京冬奧後，中國外交部發言人汪文斌聲稱，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧，「他們來或者不來，沒有人會在意」，對北京成功舉辦冬奧不會有任何影響。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101209