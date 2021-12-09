《華燈初上》劇情描述1988年條通裡酒店小姐們的歡場人生，由於劇情撲朔迷離，上映後引發網友熱烈討論，藝人吳慷仁昨(8日)在臉書曬出將在第二季客串演出的女裝造型，美艷模樣被上萬網友讚爆。

吳慷仁在《華燈初上》第二季將客串演出第三性公關，昨在臉書首度曝光在《華燈初上》的女裝造型，只見他濃妝豔抹將自己打扮的雍容華貴，眼神還對著鏡頭頻頻放電，接著向楊謹華、林心如飾演的角色喊話：「好了啦，蘇媽媽、肉絲媽媽…你們就別爭了…薑先生那種壞男人就交給偶，愛來愛去多辛苦，直接都送來給我調教一下～你看這些男的乖不乖～看你們電視劇那頭難過得死去活來…我都難過了」。

吳慷仁強調自己出場是帶歡樂給大家，希望客串此角色能讓所有人有喘息空間，還不忘要求觀眾「到時候請不要吃飽看我，拜託，你們腸胃會出狀況」，更搞笑表示：「我不是氣質路線喔，是硬漢型媽媽，人家華燈初上，我是夕陽下山」，網友見狀回應：「好想點你的檯喔」、「明年金鐘要報男配角還是女配角」，女主角楊謹華更是留言：「我不依！我不依！你怎麼可以比我美（媚）」。

由於劇中每位角色都有殺人嫌疑和動機，掀起網友絞盡腦汁狂猜兇手是誰的熱潮，就連加賀美智久演出的恩客「中村先生」也被懷疑，不過也有人恭喜在劇中的他要升遷返回日本，他則回覆：「謝謝，但是後來還在台灣」，也讓劇情走向更引人好奇，究竟有什麼原因讓他繼續留在台灣。