航運三雄長榮、萬海及陽明受惠於疫情期間全球貨物量暴增，引發缺櫃、缺船及塞港等供應鏈失衡問題，推升運價不斷攀高，使得今年獲利出現爆發性成長，其中陽明前三季以EPS（每股盈餘）32.73元居冠，公司遇到難得的大行情也有不同行銷操作，傳出陽明將成為101大樓的跨年廣告贊助商，消息引起PTT網友們熱議，但有不少人狠虧陽明亂花錢，「一下想買大樓一下想點燈，股東氣鼠（死）」、「高檔現增，想買大樓，還愛亂花錢點燈的公司。」

陽明前三季營業毛利為1405.82億元，稅後盈餘為1098.87億元，每股盈餘達32.73元，優於長榮的30.27元及萬海的28.37 元，居所有航運股之冠。

航運市場景氣大好，公司現金滿手，對於營運操作也有不同想法，ETtoday報導，陽明將成為101大樓跨年的廣告贊助商，從10日起至明年元月9日，每天晚上7至9點可以看到陽明的燈網，陽明也成為首個登上跨年燈網的船商。

不僅如此，先前也傳出陽明有意將總部遷回台北，9月底即公告辦公大樓購置徵求案，並提出未來總部有8大條件，包括售價不高於100億、位於台北市、符合建築法規及獨棟商辦等。

陽明登上101大樓的消息引起PTT網友熱烈討論，不過許多網友卻狠虧陽明亂花錢，「陽明一賺錢就在搞有的沒的」、「高檔現增，想買大樓，還愛亂花錢點燈的公司XDDDD」、「有錢就亂花，好爽」、「一下想買大樓一下想點燈，股東氣鼠」、「花這個還不如買房，笑死」、「當初增資讓航運整個崩盤，想到就賭爛」、「阿明賺爛惹，可以亂撒錢了。」

此外，有人好奇明年陽明打算配多少股利，「開始期待明年他的股利會發多少了」、「沒錢發股利，有錢搞這種」、「明年股利多少樓下你說說」、「不發股利，花這個錢，超猛」、「不多發一點股利嗎XD」、「看來股東明年半毛股利都沒有，笑死」、「有錢打廣告，不拿來多發一點股利。」

不過有網友認為，陽明有濃厚官股色彩，被拉去贊助大型活動也很正常，「有官方背景，被拉去贊助活動很正常」、「500萬也能崩潰，真是奇怪，贊助一下很好啊」、「笑死，錢多到點光明燈」、「套牢的是不是真的很多，贊助個零頭，也那麼悲憤。」