林秉樞傳出對外冒用國安人員身分，但目前都遭相關單位否認，國安局副局長陳進廣日前也表示，已送檢調偵辦。對此，媒體人黃揚明表示，事情剛爆發時搜尋林秉樞，會跑出他的手機號碼，還被回報為騷擾電話，「如果是國安系統哪有那麼遜」。台北市議員徐巧芯也分享，自己有認識國安相關的朋友，他們在網路上的資料若不是假的，就是被隱蔽。

黃揚明今（9）日在自己主持的廣播節目《嗆新聞》中提到，一開始大家要肉搜林秉樞，最簡單就是到監察院的系統或司法院判決書，那時候就發現一個玄妙的事情，林秉樞明明有一堆案件卻一個紀錄都沒有。

現場來賓徐巧芯也說，當時就有報導指出林秉樞涉入家暴事件，但自己律師朋友也說網路查不到，很奇怪。

媒體人黃揚明專訪台北市議員徐巧芯，談林秉樞一案。（圖／摘自hitfm YouTube）

黃揚明表示，法官決定什麼判決書要公開，通常有關家暴、性侵，因要保護當事人，通常選擇不公開，一般暴力犯罪、竊盜就會公開，但林秉樞恐嚇前女友的案子沒有涉及家暴，是一個恐嚇案，最後用妨礙自由來辦，卻不公開，因此大家當時就懷疑說，林秉樞是否在司法院有人脈，尤其後來發現他的姐姐是法官，母親告別式大法官、司法院長也有送花。

至於林秉樞疑冒用國安人員身分一事，徐巧芯則分享，自己有認識國安相關的朋友，他們包括出生年月日，在網路上的資料，要嘛假的，不然就被隱蔽。

黃揚明則提到，在這件事爆發一開始，只要搜尋林秉樞，會跑出他的手機號碼，被Whoscall回報為騷擾電話，並註明是林秉樞，林還上去留言「你公布我的個資，請刪除這筆資料」。黃揚明直言，如果是國安系統哪有那麼遜，並透露該筆資料是今年2月回報。

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