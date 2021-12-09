許女犯罪所得約台幣93萬餘元，全案依刑法詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。（民眾提供）

賣二手精品包詐財近百萬 警曝詐騙手法揭網購漏洞

26歲的許姓女子，利用網路買賣便利性及超商包裹可申請「暫不出貨」特性，在臉書及IG平台販售二手精品包等商品，與買家私訊交易，並涉嫌一包多賣。刑事警察局中部打擊犯罪中心獲報詢線偵辦，查出被害善意第三方金融帳戶共9個、被害人數12人，許女犯罪所得約台幣93萬餘元，全案依刑法詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，偵六大隊日前接獲165提供情資，許姓女子涉嫌網購詐欺，經警方追查後，請台中地方檢察署指揮偵辦，與新竹縣政府警察局及南投縣政府警察局等單位成立專責團隊共同蒐證查緝。

警方調查，許姓女子利用網路買賣便利性及超商包裹可申請暫不出貨特性，在臉書及IG平臺販售二手精品包等商品，與買家私訊交易，並涉嫌一包多賣，先以「假網拍」手法販售精品包，詐騙被害人交付金錢，再利用「退款」或「付款」等名義詐騙第三方帳戶，被害人收到假貨或未收到商品報警追查，導致第三方金融帳戶遭警示凍結。

警方表示，第三方帳戶被害人除了網路買家，還有多個帳戶為許女的朋友，犯嫌藉由手機網路遊戲、朋友聚會及到超商買東西等場合，假意釋出善意結交朋友，後謊稱手上金錢不足、帳戶無法使用等理由，請朋友代為匯款，進而利用朋友帳戶做為假網拍被害人匯款帳戶。

許女使朋友帳戶變成警示帳戶，待朋友無法使用自身帳戶始知受騙。全案經警方清查被害善意第三方金融帳戶共9個，被害人數12人，許女犯罪所得台幣93萬餘元，全案依刑法詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，聖誕節及跨年等節慶將至，現在各大購物網站已陸續推出購物優惠相關活動；網路購物時選擇具有審核機制的購物網站購買商品，也可選擇貨到付款，避免私下聯繫交易，以保障自身權益。