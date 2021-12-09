日本視覺系樂團nurié成軍2年多，演藝事業正在往上攀升，7日卻傳來憾事，他們在前往東京的路上遭到貨車追撞，31歲貝斯手小鳥遊YAHIRO送醫不治，其餘3名成員急救後無大礙，樂團原訂8日在東高圓寺舉辦的演唱會「Guide Book」緊急宣布取消。

根據日媒報導，nurié7日晚間坐著保母車前進東京，路上不幸遭到一輛中型貨車撞擊，釀成4台車連環追撞事故，成員大角龍太朗、廣瀨彩人、染谷悠太、小鳥遊YAHIRO和一名工作人員共5名被送往醫院治療，小鳥遊YAHIRO因傷重當場失去呼吸、心跳，醫護人員即便努力救治，還是挽回不了年輕的生命。

對此，nurié在官方推特上證實小鳥遊YAHIRO過世，同車的其餘3名成員受到挫傷，CT檢查未見異常，均已返家靜養，傷勢逐步康復中，至於8日預定舉行的演唱會「Guide Book」將辦理退票，這幾天得知退款細節會再向歌迷報告。

由於小鳥遊YAHIRO在車禍前幾小時，才在IG分享一張在高速公路的照片報平安，表示一定會在演唱會全力以赴，想不到卻忽然發生不幸，讓許多歌迷哀慟不已，紛紛到小鳥遊YAHIRO的IG悼念。