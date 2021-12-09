新北市永和瓦磘溝大排「人彘」浮屍案，警方調閱監視器畫面發現，54歲符姓男子推著可疑行李箱出現在大排附近，認為犯嫌重大，昨晚（8日）10點30分持拘票至符嫌位於雙和街的住處攻堅，符嫌雖情緒激動，但未反抗，並坦承因不滿父親長期對母親施暴，為了替母親報仇，將父親悶死，9天後因為發出屍臭，才將屍體分屍，再裝進行李箱運屍到大排丟棄。

民眾8日上午在永和區保平路292巷13弄的排水溝發現一具無頭浮屍，經報案，打撈上岸發現屍體只剩下軀幹，頭顱與四肢都殘缺，疑為凶殺命案。警方隨即以屍體發現地點為基礎，沿著貫穿中和區與永和區的排水溝，逐步往上游調閱監視器，搜尋是否有可疑的人物往水溝丟棄物品。

警方最後在距離浮屍地點上游約600公尺、雙和街附近的一座小橋附近，發現有人疑似拖著登機行李箱丟棄至水溝，經抽絲剝繭與過濾大量監視器畫面，鎖定符姓男子涉嫌重大，向新北地檢署聲請拘票後，8日晚上10時許，前往符嫌位於雙和街的住處攻堅並出示拘票，犯嫌雖一度情緒激動但未反抗，且坦承行凶。

符男供稱，因不滿84歲父親長期對77歲母親施暴，懷恨在心，在住處公寓頂樓勒斃父親後分屍，再以行李箱裝屍塊，拖到瓦磘溝大排棄屍，但警方對符男的說法仍有存疑，目前仍在釐清案情與犯案過程。還有待進一步訊問。

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