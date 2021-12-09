秋鬥團體9日到桃園市中壢火車站表達反對萊豬、護藻礁立場。（賴佑維攝）

秋鬥團體9日到桃園市中壢火車站表達反對萊豬、護藻礁立場。（賴佑維攝）

秋鬥團體9日到桃園市中壢火車站表達反對萊豬、護藻礁立場。（賴佑維攝）

秋鬥團體9日到桃園市中壢火車站上演行動劇，扮演蔡英文總統、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦等官員。呼籲保護藻礁、反對萊豬，高喊「反獨裁、護民主拚公投，拒絕毒豬、保護藻礁。」及「四個都同意，台灣更美麗！」希望大家12月18日一起投票保護下一代。

行動劇中，眾人扮演官員要把萊豬生意做好，讓美國欠我們人情，大酸要多吃萊克多巴胺才會增肌減脂。但最後被民眾怒嗆，政府逼人民走上街頭。

國民黨文傳會前副主委毛嘉慶前往聲援，他說，在中壢發起反空汙酸雨聯盟，目前中壢酸雨程度是番茄汁，若三接蓋下去就變成檸檬汁。他也稱讚秋鬥，要呼應這樣的精神，發揮公民力量，不要讓「喝酒進步黨」這種官員治理、統治我們。

醫師蘇偉碩則說，野百合是台灣非常燦爛的民主過程，但是「花開的很燦爛，謝的非常惋惜」，當年野百合學運，鄭文燦玉樹臨風、風流倜儻，但隨著民主政治變成選舉鬥爭利益交換，他非常擔心，也要跟桃園鄉親呼籲，桃園是台灣養豬大縣，豬肉是傳統食品，整支豬只有牙齒沒吃，而全世界沒有人像台灣開放這麼徹底，萊克多巴胺國際標準只有肉、脂肪、肝，但是台灣卻是所有部位通通開放，豬心、豬腸、豬肺等國際沒有訂標準，但是蔡一聲令下通通開放，若沒擋下未來不是祖傳三代，會變成禍傳三代。

他說，早上搭高鐵來桃園路上，他發了跟藻礁有關的文章，眼淚一直流，哭了三次，可能是因為來桃園，靠近藻礁。他呼籲，公投對於對桃園、台灣、世界未來都非常重要，因為地球只有在桃園有這樣的藻礁，是全人類希望，拜託大家，不到十天全力拚公投，表達反萊豬、護藻礁立場，

蘇偉碩的妻子、博士王文心也說，她是3個孩子的媽，作為父母養育下一代，希望讓他們比我們過更好的生活，而國家公布的萊豬報告相當落伍，如今越來越多科學文獻證明萊克多巴胺在神經發育、生殖等有非常多危害，怎麼知道孩子吃的是安全的？現在健康教育強調少油、少糖、少調味料、少添加劑，是因為我們身體只有一副而已。而還在生長的孩子，吃了萊克多巴胺會影響神經發育，政府會賠我們嗎？她質疑，為什麼不請專家做好風險評估再來開放，且萊克多巴胺已經證明，動物實驗中非常微量會造成胎兒心跳加速、壽命減短。她表示，疫苗注射後有1000多人過世，但能證明疫苗造成死亡嗎？何況吃萊克多巴胺怎麼舉證？痛批政府連子民健康都能販賣，下一步就是日本核災食品進口。

秋鬥總指揮林子文則說，從南部走上來已是第27天，昨天中午在新屋國小前遇到小學生放學，他問小朋友，要吃萊克多巴胺嗎？小朋友說不要，因為大家都很清楚，沒人願意吃，但是政府天天讓我們吃，就是因為很多人不敢站出來講話。林子文說，大家都很清楚，萊豬、萊牛最好不要吃，但多數人不敢站出來說我們不吃萊豬。他說，從屏東一路走來，很多人為我們比讚，但因為你我不講，好像沒有反對聲音。林子文呼籲鄉親，勇敢表達出來，我們可以不吃萊克多巴胺，但是不作為、不投票，就要乖乖吃。林子文表示，台灣人智慧不容質疑，期待大家12月18日用智慧選擇，相信大家很聰明。

最後秋鬥團體高喊口號，「反獨裁、護民主、拚公投，拒絕毒豬、保護藻礁，1218決戰公投，1218人民作主，1218請投同意！」繼續往北行腳。