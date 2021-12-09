明年起教召天數延長至14天、1年1召。（示意圖／資料照片／張鎧乙攝）

教召明年起試行「1年1召、1次14天」新制，而111年度各項召集資訊也已經正式開放查詢。國民黨立委洪孟楷昨(8日)在臉書表示，「史上最硬教召上路，蔡政府要不要準備自願教召同意書？呼籲死忠者先簽」。

洪孟楷指出，自己在政論節目《少康戰情室》指出，民進黨請勿把國家安全當自助餐，請誠實告訴大家，當前安全狀況為何；他鄭重要求民進黨政府，不要把國安當作自助餐，不能需要立法院通過大筆特別預算時，就喊台海危機、情勢嚴峻，另一方面，當要教召時卻又說只是按程序推動。

另外，洪孟楷認為，這次教召抽籤對象中，許多人都已經離開軍隊生活超過10年，而這些人已經在社會上有一定的生活模式，相關的戰技早已生疏，在這樣條件下，14天的教召生活，加上政府拒絕恢復徵兵制，迫使特定年齡的民眾在工作及履行公民義務上做抉擇，難道怕得罪年輕族群？這是相當讓人難以接受的。

洪孟楷進一步提到，蔡政府致力於在特定團體中形塑個人崇拜，前幾天更喊出「打高端是死忠的表徵」，如果國家治理可以靠偶像崇拜，那也請蔡政府向死忠的粉絲提出「自願教召同意書」，一方面表達死忠，一方面也解決擾民的問題。

然而針對有立委接獲民眾反映，退伍9年、10年了依然被教召一事，國防部解釋，今年後備部隊解除編管8年限制，放寬至退伍12年，並非增加教召次數，而是將退伍8年內教召次數未滿4次的軍、士官以上幹部納入選訓，以符公平，教召次數仍按現行規定最多4次。