今年夏天拒絕巫師提出提前續約條件的畢爾，9日接受《Yahoo Sports》權威記者海恩斯專訪，終於把自己的真心話說了出口，因為畢爾除了暗示待在巫師10年，巫師從未達成任何給他的承諾，更強調，「你必須在某些時候要自私一點！」

「現在我有時間，我可以掌握主動權，」今年夏天將成非限制自由球員的畢爾說，「我從來沒有經歷過這種情況，所以我很樂意擁有，在某種程度上這會決定我的未來，以及我希望會去哪裡，我會給巫師總管謝帕德機會，但我不會再給承諾。」

「最終你必須在某些時候自私一點，這可能是我職業生涯第一次自私，」畢爾說，「都過去10年了，我把忠誠獻給巫師，也給了兩次承諾，所以現在換成我來看看，巫師可以給我怎樣的承諾，起碼要打造一個能贏球的環境，且保證我在其中。」

從畢爾的這些訪談內容可以看出，他已經萌生準備走人的念頭，畢竟待在巫師這麼多年時間，幾乎都是輸多贏少，儘管本季巫師略有起色，目前14勝11敗、位居東區第5，可是只要巫師又開始輸球了，恐怕距離畢爾走人的時間也會越來越近。