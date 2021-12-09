湖人目前戰績雖然只有13勝12敗，但整體狀況確實有較季初穩定一些，而新來的明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)就常成為大家評比的對象，不少人認為湖人交易得到他是個錯誤，確實他在開季也還未能適應球隊，不過最近8場比賽他感覺回到正軌，這幾場正負值為+39，在湖人先發中排第一。

Russell Westbrook last 8 games:



23.5 PPG

6.9 RPG

8.9 APG

50/36/72%



He is +39 in that span, the highest +/- by a Lakers starter. pic.twitter.com/vz38lnGb30 — StatMuse (@statmuse) December 8, 2021

在過去8場比賽中韋斯布魯克能砍下23.5分6.9籃板8.9助攻，三項命中率為50%/36%/72%，不只是數據漂亮，命中率都有所提升，尤其是為人詬病的外線，不過仍有平均5.8次失誤，在11月24日對決尼克他拿下31分13籃板10助攻，命中率相當高，但有6次失誤，這是美中不足的地方。

同樣以拿下大三元比賽來看，11月27日對國王他就打得還不錯，砍下29分10籃板11助攻2抄截，命中率55.6%、外線50%、罰球77.8%，只有3次失誤，那場比賽湖人與國王打了三次延長惜敗，韋斯布魯克上場長達51分鐘，場上正負值-4為先發球員第二好，僅輸給出手很少的布雷德利(Avery Bradley)。

對他最近優異表現，同為巨星隊友的安東尼戴維斯(Anthony Davis)讚譽有佳，他說：「我認為在今年季初，韋斯布魯克打得有點被動，他試圖讓球員參與到他的組織當中，並傳球給他們，我只想告訴他做自己就對了，不要試著成為別人，在最近7到10場比賽中他打得非常有侵略性！」

…Don’t try to be anybody else. The more you’re aggressive, the more it will open up for everyone else. As of late the last 7 to 10 games he’s been very very aggressive. When he does that, it opens up the floor for everyone else as far as shooting.” — Lakers 24/8 - Lakers248.com (@thelakers248) December 8, 2021

韋斯布魯克表現也引起網友關注，有人說要開暫時道歉大會，引用隊友安森尼(Carmelo Anthony)「20場比賽才開始」論點，認為韋斯布魯克才正要爆發，率隊開始連勝，說他剛轉到新隊都要時間適應。但也有人說若湖人進季後賽，他可能還是會回到低迷狀態，當然這些都是猜測，接著就讓他自己來證明吧！