網紅張舒晴擁有小巧臉蛋和C罩杯勻稱性感的身材，精緻五官和大陸女星高圓圓十分神似，還被封為「嫩版高圓圓」，曼妙的身材比例讓她被譽為九頭身美女，IG擁有60萬粉絲，也會在youtube分享做tabata運動，日前她上傳一張性感照，白色洋裝的鏤空設計，讓粉絲全都暴動。

張舒晴日前在IG上傳一系列辣照，只見她身穿白色深V洋裝，路出一條又深又長的事業線，傲人雙峰呼之欲出，洋裝也襯托出白皙肌膚，蕾絲鏤空更讓她的曲線一覽無遺，激短裙長洩出一雙逆天大長腿，不科學的黃金身材比例讓網友全看得目不轉睛。

貼文一出，也引來破萬人按讚朝聖，不少網友都直呼，「我愛妳，我的公主」、「好美美女」、「妳是醉美的真諦」、「水噹噹」、「好好看」、「太漂亮了」、「好漂亮，衣服有些隱隱約約的感覺」、「真漂亮，風景也很美」、「漂亮的女神」、「被妳甜美的笑容給征服了」。

張舒晴畢業於致理科技大學，憑藉著高顏值和氣質在模特兒界闖出一片天，無論是運動風還是性感風都駕馭自如，還因為一雙美腿得到「火焰腿女神」的封號，她也時常在IG放送性感照，擁有大批死忠粉絲。