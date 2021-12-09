台新投信9日表示，近期美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在國會聽證會中表示，將考慮加快結束購債，引發市場對升息將提前的恐慌，造成全球金融市場大震盪。但據歷史經驗來看，新興市場企業於QE退場期間及QE退場後半年表現皆大幅優於其他債券，且新興市場企業債於前次美國升息階段（2006年12月至2007年12月）指數持續走高，累計逆勢上漲逾8％。

JP Morgan 預估2021年新興市場企業債整體違約率下修至2.4％，低於2020年的3.5％，加上殖利率高於同等級的美國企業債券，新興市場企業債擁有較大的利差收窄空間，建議可優先布局符合全球ESG政策潮流的ESG新興債。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，國際貨幣基金組織（IMF）預期今明兩年的新興市場經濟成長率可達6.4％及5.1％，高於成熟市場，強勁的經濟成長有助於新興企業獲利改善，推動新興市場企業債利差收窄。另新興市場企業債殖利率5.08％、新興市場拉美債殖利率5.19％，目前仍處於低率環境下，新興市場債息收深具吸引力，持續獲得市場資金青睞，截至今年10月新興市場國家流入總額為249億美元，其中新興市場債券凈流入201億美元。

尹晟龢指出，近幾年ESG是全球的政策趨勢，ESG代表了環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三大面向，是衡量企業永續經營的指標。ESG一來能顯示企業面對非財務風險時的韌性，二來能鼓勵企業降低對環境、社會與公司治理的非傳統金融的風險。在全球監管機構要求、以及客戶需求成長的情況下，ESG基金規模與市占率出現快速攀升，以歐洲為例，超過75％的壽險與退休基金表示將於2022年後將停止購買傳統基金，轉往投資ESG產品。就產品線來看，以ESG新興企業債後市相對看好，因為隨需求回溫，商品和原物料展望正向，有利新興企業債的展望。