中信金(2891)旗下中信證券積極協助臺灣企業加入資本市場，主辦輔導歐特明(2256)登錄興櫃交易，興櫃登錄價為72元，昨天收盤價為126元，漲幅飆逾7成。

歐特明自2012年成立，主力發展汽車先進駕駛輔助系統（Advanced Driver Assistance SystemsADAS），產品比重高達90%，強項為整合車規攝影鏡頭、 ADAS汽車電子元件ECU（Eletronic Control Unit）和視覺AI演算法，其中視覺AI演算法之核心技術包含視覺AI訓練資料收集與自動標記、視覺AI辨識等。

中國大陸前三大電動車品牌小鵬汽車是歐特明最大客戶，2021年前三季累積汽車銷量為56404輛，超越去年全年交車量的2倍，歐特明受惠於此，截至今年10月累計營收為新臺幣6.14億元，年成長率175.1%，市場調研機構更不斷上調小鵬汽車的銷售量預估數，成為歐特明營運重要成長動能。

自駕車產業快速成長，2019年小鵬汽車G3搭載歐特明的自動停車視覺AI感知系統，榮獲i-VISTA自動駕駛汽車挑戰賽中自動停車項目冠軍，擊敗眾多國際大廠，成為小鵬汽車所有量產車款環景及自動停車感知系統的主要供應商。憑藉大量量產經驗，歐特明與多家車廠建立長期合作關係，除小鵬汽車，歐特明ADAS系統亦已出貨至納智捷汽車，並和鴻華深度整合開發Level 2+ ADAS功能，更是電動車開放平臺（Mobility In HarmonyMIH）自動駕駛工作小組一員，後續將攜手中國大陸一階供應商經緯恆潤，共同拓展中國大陸市場；此外，歐特明ADAS系統亦在無人巴士、無人農耕機、無人搬運車等特殊自動駕駛場域落地，多角化經營市場。