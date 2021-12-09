美國聯準會(Fed)主席鮑威爾於參議院銀行委員會作證時表示，因通膨的風險升高，將考慮加速縮減購債規模，日前聯準會預計11月起每月縮減購債150億美元的規模恐將增加，法人因此紛紛表示通膨上升的風險已經增加。不過鮑威爾也表示經濟非常強勁，及勞動力市場已經迅速復甦。在此景氣復甦加上通膨升溫時，投信法人建議，可將實質多重資產基金視為站上風口的投資標的。

實質多重資產基金，主要有三大特色，包含1.投資在實質資產，如：息收資產及原物料商品，2.使用多重工具，如：REITs、股票、債券等，3.資產配置，依據景氣不同階段彈性調整產業及資產的配置比例。

因此在經濟復甦帶動需求，同時因為通膨受惠於不動產、原物料、抗通膨債等都可以是實質多重資產基金此時可以使用的配置，這樣的特色讓基金具有保護資產，分散風險的能力，在通膨預期升溫時，實質資產走勢也隨之上升。而近期呈現上漲趨勢的資產包括原物料、房地產等，其中房市並有租金等收益，兼具收益特性，這些都是實質資產的範疇，投資人可乘勢留意。

在過去20年在殖利率方面全球REITs和公用股利率長期平均股利率維持在4%，領先其他投資商品，主要原因是REITs及公用事業具有穩定的收入而產生的獲利，同時也具有配息的特性，因此在此全球經濟復甦，進入通膨升溫的階段，加上聯準會走向縮減購債政策之下，因而帶動能源價格與利率走高，預期實質利率可能走升，同時在通膨與升息環境下，股市表現漲勢可觀，因此採取多元資產佈局有其必要。

統計投信發行的多重資產基金包括：元大實質多重資產基金、宏利實質多重資產基金、鋒裕匯理實質收息多重資產基金、中國信託亞太實質收息多重資產基金、柏瑞多重資產特別收益基金、統一全球動態多重資產基金、富達全球多重資產收益基金等。