輝瑞（Pfizer）執行長布爾拉（Albert Bourla）周三接受媒體訪問時表示，在初步研究結果顯示Omicron變種病毒會破壞輝瑞/BioNTech疫苗產生的抗體後，人們可能需要比原先預期更早接種第4劑新冠疫苖。

稍早前輝瑞和BioNTech公布的實驗室初步試驗結果顯示，針對Omicron變種病毒，只接種最初兩劑輝瑞/BioNTech疫苗的防護力顯著下降，但接種第三針能有效對抗Omicron。兩家公司並表示，接種兩劑仍可能對Omicron引發的重症具有防護力，且如有需要，他們可以在2022年3月交付升級版疫苗。

布爾拉表示，輝瑞提供的初步數據是基於Omicron變種病毒的實驗室研究，真實世界的結果會更加準確，預計能在未來兩周內取得。

布爾拉表示：「當我們看到真實世界的數據時，就能確定第三針能否有效防禦Omicron，以及有效性能維持多久。第二點是，我認為我們需要第四針」。

布爾拉此前預期在接種第三針後12個月需要補打第4針，但他周三表示，如果是Omicron的話，我們還需要觀察，因為我們掌握的訊息不多。不過，我們可能需要更早接種第4針。

布爾拉並透露輝瑞將在未來幾天向美國食藥管理局（FDA）提交其新冠口服藥的完整數據，「我有信心全整的臨床試驗結果將顯示新冠口服藥Paxlovid將使染疫住院率和死亡率減少89%，與11月出爐的中期數據相符」。

輝瑞已經在上個月向FDA提交Paxlovid口服藥的緊急使用授權申請。布爾拉表示，FDA相當急迫，他相信該監管機關本月就能做出決定，在獲得FDA批准後，Paxlovid口服藥馬上就能提供給大眾，「我們已經將產品運抵美國，一旦獲得批准，本月就能提供該口服藥」。

美國總統拜登11月宣布美國已經採購1000萬個療程的Paxlovid，預計今年底開始交付。