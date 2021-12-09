Siya陳斯亞曾是黑澀會美眉一員的「糖果」，2020年與東家吳宗憲結束合約後，轉換跑道開始經營電商事業。她於(7)日在IG分享新事業的甘苦談，自爆曾連過好幾個月「0收入」的生活，很晚才開始賺到錢；並說她的夢想是當唱跳歌手，「不想上節目講八卦」，剖白真心話引來許多粉絲為她加油打氣。

陳斯亞於(7)日在IG吐露心聲說，「以前的我為了生活、為了吃飯，我沒有選擇的權利，要說自己不想說的話、做自己不想做的效果」，她的夢想其實是當唱跳歌手，「只是在上綜藝節目講八卦，但我真的不喜歡……我想去比賽選秀，我想做的事情得不到認同、得不到許可。」

「我曾經一個月收入0元過好幾個月，比低收(入戶)還低！」陳斯亞坦言，雖然自己年紀小小就開始工作，但很晚才真正賺到可以負擔生活開支及存錢的收入，「我曾經一個月只有835元、一個月只有6,000元的薪水，比最低工資25,000還少的那些日子，好長好長。」她表示自己27歲才開始賺到錢，至今也才快2年的時間，談買房子還太早，「而且我真的很怕沒有現金，因為滿是可怕的回憶。」

陳斯亞在開始做電商打拚後，現在對演藝工作會經過挑選、適合的才接下，「因為絕望過，這些過程，讓我非常認識了解自己，了解自己不喜歡什麼、喜歡什麼，我不想再讓自己委屈。」她也向擁有類似情況的網友喊話道：「我都撐過來了，你也可以的，好嗎？我們一起努力吧！」勵志的心聲告白讓許多粉絲為她讚聲加油。