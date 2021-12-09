1218即將公投，民進黨主席蔡英文下達全黨動員令，高雄市長陳其邁9日選在上班尖峰時刻，率高雄市籍立委、議員及參選人等，站在前鎮馬祖港橋路口拜票，呼籲選民冷靜、理性思考，台灣的未來到底要何去何從。

「4個不同意、台灣更有力」陳其邁說，公民投票就是人民做主，台灣要重返國際組織、擴大國際貿易，為了區域的平衡發展，南電不北送，也為了能源的更安全，更為了鞏固民主、深化公民投票，因此請大家支持4個不同意。

他希望所有的巿民朋友在12月18日投票的時候，可以很冷靜、理性的思考，到底台灣要何去何從，怎麼樣讓台灣進入國際經貿組織，怎麼樣讓我們的經濟更繁榮、民主更鞏固，在這裡特別拜託大家，4個不同意、台灣更有力。

民進黨高雄巿黨部主委趙天麟說，4個不同意讓台灣繼續向前進，拜託國人、同胞、好朋友，當天用民主嘉年華精神，大家一起出來投票，投下不同意票，讓台灣有乾淨、安全的能源，以及穩定的政治環境，跟全世界交朋友。