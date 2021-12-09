大陸國家統計局今（9）日公布11月全國CPI（居民消費價格指數）年漲幅2.3％，比上月擴大0.8個百分點。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，年漲幅擴大較多，除了受到當月新漲價影響外，主要是受到去年同期基數較低的影響。

具體看，11月食品價格年漲跌幅由前月下降2.4％轉為上漲1.6％，影響CPI上漲約0.30個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲3.9％，漲幅擴大0.1個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲36.7％和40.6％，漲幅繼續擴大；服務價格上漲1.5％，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

從月漲跌幅來看，受季節性因素、成本上漲及散發疫情等共同影響，11月CPI較前月上漲0.4％，漲幅比前月回落0.3個百分點。其中，食品價格月漲2.4％，漲幅比前月擴大0.7個百分點，影響CPI上漲約0.43個百分點。

食品中，受季節性消費需求增長及短期肥豬供給偏緊等因素影響，豬肉價格由降轉漲，較前月上漲12.2％；各地多措並舉保障「菜籃子」供應，隨著蔬菜上市量逐漸增加，鮮菜價格漲幅比上月大幅回落9.8個百分點。非食品價格由上月上漲0.4％轉為持平。

非食品中，工業消費品價格較前月上漲0.3％，漲幅比上月回落0.6個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲3.1％、3.3％和1.2％，漲幅比上月均有回落；服務價格由上月上漲0.1％轉為下降0.3％，其中受節後出行減少及疫情散發影響，飛機票、旅行社收費和賓館住宿價格分別下降14.8％、3.8％和3.7％。