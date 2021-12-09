獨立樂團「美秀集團」吉他手劉修齊，9月10日被警方查出持有15.9公克的大麻電子煙油，遭依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。雖然劉修齊驗尿未查出吸食大麻反應，但檢方將煙油送驗驗出大麻成分，且劉修齊坦承是粉絲給他的，檢方9日給予劉修齊緩起訴處分1年，命他須支付公庫3萬元。

根據維基百科資料，美秀集團是台灣嘉義的獨立樂團，自2016年5月開始對外活動，曲風特色是帶有復古台味的搖滾和民謠，並使用自製樂器演出，樂團成員目前共5人，分別是主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文組成，代表作之一《捲菸》在Youtube創下高達千萬的點閱率。

劉修齊9月11日凌晨零時35分開車行經台北市大安區，警方臨檢時，在他車內駕駛座下，查獲內含毛重15.9公克液態大麻煙油的1個電子煙彈，遭警方帶回偵訊。

警方調查時，劉修齊否認毒品是他的，辯稱不知道為何車內會有這個東西，也不知道這是毒品；粉絲經常送他東西，他有時收下後就隨手放在車內，大麻油可能就是粉絲送的，但記不得是哪個粉絲。劉修齊更強調自己從沒碰過毒品，但如果驗尿結果呈陽性，他不會逃避。

警方翌日將劉修齊移送北檢，檢察官複訊後，認為案情仍待釐清，將劉請回。檢察官將扣案電子煙彈送驗，驗出有二級毒品四氫大麻酚成分，另劉驗尿呈大麻代謝物陰性反應，本案今偵結，給予他緩起訴。

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