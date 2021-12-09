林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴、監禁，引起各界對於其背景、金流等相當好奇。昨（8）日媒體人黃揚明爆料，林秉樞曾購買一位「藝術家H」的畫作，且購買後卻從未去領畫，引起民眾關注，今日黃揚明也加碼表示，H其實並不只是單純的藝術家，透露「某種程度，是具備公部門的角色的」。

黃揚明昨在臉書表示，「藝術家H」在藝文圈小有名氣，辦展時包括曾被週刊揭露的S貴婦、政府前高官及知名媒體高層等人都會蒞臨，林秉樞也曾在某藝術中心指定購買H的畫作，且還會一次購買好幾幅，而在施暴案發生後，該中心清查發現林秉樞購買畫作匯款之後，卻從未前往中心取貨，讓黃揚明質疑「難道，是要把不能見光的錢交給特定對象嗎？這位藝術家H的角色又會是什麼呢？」

黃揚明透露，該中心為求自保，很有可能會在短期內向檢調主動提供相關情資。今日更加碼表示，H其實不只是單純的藝術家，指出對方目前正在政府部門所屬的財團法人擔任董事，「某種程度，是具備公部門的角色的」，並說「若檢調需要相關資料，我都會提供」。

爆料內容讓網友看完後全驚呆，紛紛說「剝鷄大大可能須要先做一個不自殺聲名才好吧」、「追求真相，不要被擊倒，無有恐佈」、「謝謝你勇敢的揭露真相，也請保重自己」、「查下去要動搖國本了」、「台灣人該好好覺醒了」。

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