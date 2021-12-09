嚇死人 民眾清晨遊旗津 驚見沙灘躺具女浮屍 10:002021/12/09 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旗津貝殼館前沙灘，今晨發現一具女浮屍。(示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旗津貝殼館前沙灘，今晨發現一具女浮屍。(示意圖／達志影像） 高雄旗津沙灘驚見女浮屍！有民眾今（9日）上午8時經過貝殼館前沙灘，驚見岸邊躺了一具已無生命跡象的女浮屍，嚇得緊急報警，警方到場後初判研判，死者年約5、60歲，無明顯外傷，因身上沒有證件，身分仍在調查中。 台南買房奇象 30人通宵排隊搶開案優惠 市府喊嚴查 汽車導航驚見蓮花圖示 網笑「佛祖降臨地」 老司機曝正解 新北永和瓦磘溝驚見無頭、無四肢屍體 警將溯溪找殘肢 1分鐘讀財經》12月航空滿艙趕出貨 貨運價驚見「封盤」狂爆了 #驚見 #沙灘 #女浮屍 #嚇死人 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園2歲男童光腳ㄚ在路上哭找媽 暖警穿梭街頭尋親助返家 18:462021/12/08 社會 馬路中架年輕妹脖子施暴 無業男到案辯：人是我但不記得 13:352021/12/08 社會 驚豔法國的《行過洛津》 台中歌劇院登場 04:102021/12/08 地方新聞 永和現無頭人彘 兒為受暴母弒父 04:102021/12/09 社會新聞 中市議員為東協廣場請命 盧秀燕：請經發局、消防局全力處理 15:502021/12/08 生活 驚見建物「車位比房子大」 過來人揭超賺作法：增值40萬 16:402021/12/07 生活 男偶像直播到一半 驚見女聲狂飆髒話真相曝光網笑翻 09:272021/12/08 娛樂 怪手翻覆 南鐵地下化再傳意外 04:102021/12/08 地方新聞 海豚慘死沙灘 目擊者驚見超巨咬痕：最不尋常的發現 16:072021/12/08 搜奇 社會熱門新聞 逆子悶死老父再分屍 「砍下四肢裝行李箱」畫面曝光 - 社會 永和無頭屍「四肢被切下」棄屍大排 資深警曝破案關鍵 - 社會 永和無頭人彘兇手抓到了 竟是逆子「替母復仇」弒父 - 社會 悶死父伴屍9天「有味道分屍」 逆子怒喊：誰叫他欺負我媽 - 社會 永和無頭人彘「五馬分屍」獨留生殖器 高大成：凶手是熟人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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