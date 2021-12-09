旗津貝殼館前沙灘，今晨發現一具女浮屍。(示意圖／達志影像）

高雄旗津沙灘驚見女浮屍！有民眾今（9日）上午8時經過貝殼館前沙灘，驚見岸邊躺了一具已無生命跡象的女浮屍，嚇得緊急報警，警方到場後初判研判，死者年約5、60歲，無明顯外傷，因身上沒有證件，身分仍在調查中。