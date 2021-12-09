許多人受空汙、過敏、溫差大、感冒影響會打噴嚏，又怕聲音太大嚇到人，習慣用手捏鼻子忍住，耳鼻喉科醫師陳亮宇警告，鼻涕裡充滿細菌，加上打噴嚏力道大，捏住鼻子恐怕會使鼻涕及氣體高速衝至鼻腔、耳朵、食道等，若鼻涕衝到眼睛未即時減壓，視神經缺血幾分鐘就恐失明。

打噴嚏是清理鼻腔，身體自我防禦的機制，耳鼻喉科醫師陳亮宇在電視節目《醫師好辣》中指出，打噴嚏的力道非常大，氣體從肺部噴出時，時速可達到150至170公里，若把鼻子捏住，這些氣體就會衝擊食道、鼻腔、甚至後方的耳咽管，若鼻涕衝到耳朵裡，還會造成中耳炎。

陳亮宇表示，特別是感冒時，鼻子裡的鼻涕充滿細菌，有些人還會出現鼻竇炎，若打噴嚏把鼻子捏住，後果不堪設想，過去他收治過一名30多歲患者，到診間時右眼腫得跟金魚一樣凸出來，看東西出現複視，他詢問病患，為什麼不去看眼科來看耳鼻喉科，病患才說出他是因為打噴嚏的瞬間捏住鼻子，接著「啵」的一聲，眼睛後方就感覺腫起來，最後經眼科醫師照電腦斷層發現，眼睛已全被鼻涕的膿液佔據，所幸緊急手術後才沒有失明。

陳亮宇解釋，人臉不是實心，鼻竇就位在眼睛附近，中間的骨頭薄可見光，一旦壓力過大衝破，鼻竇的細菌膿液跑到眼眶裡，會導致眼眶感染，引發組織水腫或蓄膿恐壓迫視神經，若未及時減壓，只要缺血幾分鐘就有失明的風險。