美國兩位高階官員今天表示，中國針對台灣的各項行動不僅破壞穩定，也置區域和平穩定於險境，還說北京的「霸凌行為」促使更多國家升高支持台灣。

綜合路透社、「海峽時報」等外媒指出，美國國務院亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）在聯邦參議院外交委員會的聽證會上說，「我們嚴正關切中共對台日益升高的軍事、外交、經濟脅迫。這些行動破壞區域穩定，升高誤判風險，恐危及全球經濟」。

他的同僚、美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）說，中國在台灣周圍空域和海事行動是「蓄意挑釁」，升高印太武裝部隊之間誤判的可能性。

瑞特納稱，提升台灣自衛能力是「迫切任務，也是嚇阻力的必要層面」。

瑞特納直指中國表示，「上述行為將地區的繁榮安全置於險境，也是共軍針對美國區域盟邦與夥伴所發動的脅迫與侵略模式的一環，包括印度、日本、菲律賓和越南等」。

他說：「我們正目睹各國升高在區域的軍事存在力量，他們支持嚇阻力的意願更是前所未見的。」他這句話指的是與加拿大、英國與日本的聯合軍事活動。

兩位官員還以立陶宛允許台灣設置代表處後遭中國施壓為例，說北京以懲罰友台各國的方式來外交孤立台灣。

康達表示，多個國家要不是有議員出訪台灣，就是通過議案支持台灣，許多美國友邦和夥伴也公開發聲關切台海和平穩定。

當參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）問及，美國是否應該改變對台實行多年的「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，瑞特納表示，他認為，這麼做並不會有意義地增強嚇阻力。

當被問及，在他眼中，對台的最大風險為何，瑞特納回答說：「中國挑戰是今天的問題，是明天的問題，也是2027年、2030年、2040年和更久之後的問題。我不認為我們應在月曆上挑個日子，而是應該確保從今天起維持嚇阻力。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1101209