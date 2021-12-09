英國醫生警告，感染新冠變異株Omicron的兒童中，15%出現不尋常的皮疹，此外還伴隨疲倦、頭痛、食慾不振等3大症狀。

“Up to 15 percent of the Omicron children are getting a rash.”



GP Dr David Lloyd says there are some differences in the symptoms of children with the Omicron variant when compared to adults.



Get live #COVID updates: https://t.co/cpvhyGBvN5 pic.twitter.com/pILeOegwPI — Sky News (@SkyNews) December 7, 2021

南非醫生先前指出，當地感染Omicron的患者，症狀主要有極度疲倦、肌肉痠痛、心跳加速、乾咳等，沒有發燒、失去嗅、味覺等典型新冠症狀，不過英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國醫生洛伊德（David Lloyd）指出，他觀察到兒童還出現不尋常皮疹，而且高達15%的確診兒童都有這個症狀。

除此之外，兒童還有疲倦、頭痛、失去胃口等症狀。

洛伊德接受英國天空新聞網（Sky News）專訪時表示，疲倦、頭痛、食慾不振等症狀似乎「相當重要」，皮疹也是如此。

他說過去總是會有少部份新冠患者出現奇怪的皮疹，但這次是高達15%的Omicron兒童患者出現不尋常皮疹。

洛伊德也指出，Omicron在倫敦當地感染患者的速度「非常快」，「讓我們期待它不像Delta那樣致命，並且希望我們能夠戰勝它。」

天空新聞網報導，英國8日新增131例Omicron病例，已經連續2日新增超過百例病例，至今境內有568人感染Omicron。