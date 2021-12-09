宜蘭市長江聰淵會同部分民進黨的黨、公職人員站在街頭宣傳公投案「不同意」的立場 。（胡健森攝）

再過9天就要舉行四大公投案投票，綠營也全面動員，以遍地開花方式宣傳「四個不同意」的立場，將投入明年宜蘭縣長選舉的宜蘭市長江聰淵今（9）日表示，依照民進黨中央的民調結果，目前「不同意」是「坐二望三搶四」，重啟核四與公投綁大選兩項公投案民進黨相當有把握「不會過」。

配合民進黨中央遍地開花總動員的宣傳策略，江聰淵9日一大早與多位宜蘭縣民進黨的黨、公職人員站在羅東鎮的街頭對著一早趕著上班的民眾賣力地傳達「不同意」的立場，不過來往民眾的反應似乎頗為冷淡，僅偶而有民眾主動好奇地開口詢問，互動並不熱絡。

江聰淵接受本報記者訪問時表示，對於「反核四」及「公投綁大選」兩項公投案，民進黨中央有很大的信心，由於不同意「重啟核四」的支持度很高，「珍愛藻礁」的不同意支持度也跟著越來越高，因此這部分會繼續搭配反核四的議題一起加強宣傳，目前主要是著重在「反萊豬」公投案加強與民眾溝通，全力衝刺「反萊豬」公投案的不同意支持度。

對於「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政7日與國民黨立委李德維等人前往大潭藻礁勘查，發現「三接」的棧橋鋼構結構直接插在藻礁上，已經實質對藻礁造成破壞，江聰淵對此表示，建設一定會有破壞，也就是所謂的「必要之惡」，但政府已經將規模縮到最小，沒有辦法做到要建設卻完全不破壞，要看整體的長遠性，燒煤炭每天所造成的空汙，無形中造成的破壞只會增加更多，要達到非核家園，但核廢料沒有去處，最好的替代方案就是興建「三接」，以天然氣供應台灣的用電所需，全面布局對台灣以後環境影響比較有利，局部的破壞在所難免，要看長遠性。