南韓明星夫妻檔Rain與金泰希，自2017年宣布結婚後共同育有兩名女兒，雖兩人對於婚姻生活十分低調也鮮少同台，但近期Rain上節目時頻頻放閃金泰希，私底下也經常被路人拍到手牽手約會的畫面，甜蜜生活羨煞旁人。不過，近日與諧星盧弘喆一同接下新節目的Rain，在開播記者會上突遭盧弘喆拿婚姻開玩笑，讓Rain瞬間表情尷尬，也引起網友反感引發爭議。

南韓全新綜藝節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》(The Hungry and the Hairy)找來Rain、諧星盧弘喆搭檔主持，一同展開摩托車公路之旅冒險，而在昨（8）日的開播記者會上，兩人一現身就成功炒起現場的氣氛，暢談旅途中的有趣故事，盧弘喆還忍不住大讚Rain，是他出道20年來見到最愛乾淨的藝人，無論做什麼事情身上總散發著香味，是個自我管理相當徹底且嚴格的人，但卻不會給周圍的人增加負擔，與Rain合作相當輕鬆也很有默契。

接著，盧弘喆為了強調Rain有多好，竟在記者會上脫口而出表示「在演藝圈中有很多人離婚，但我相信Rain不會」，Rain聽到後一臉慌張，盧弘喆又繼續解釋「就是因為你應該不會離婚才這樣說，如果真的離婚那肯定是另一半（金泰希）的錯」，此話一出讓Rain更加驚慌失措，但高EQ的他也趕緊誇讚盧弘喆是位很好的兄長，私底下也非常注重清潔與飲食衛生，這些點都讓他覺得合作起來相當愉快。

不過，這段訪談公開後，立即引來大批網友的撻伐，紛紛留言「這玩笑開過頭了吧？」、「人家婚姻好好的幹嘛詛咒人家」、「這種玩笑不能隨便開吧」、「Rain真的脾氣太好了」、「他實在太白目了」、「我是Rain肯定氣炸」、「就算開玩笑也要看場合」，意外引發爭議。