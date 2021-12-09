女星韓瑜是八點檔的熟面孔，擁有高顏值和精湛演技的她，不論正派或反派都能演出，韓瑜精湛的演出讓觀眾看得超過癮，而韓瑜不只演藝事業成績亮眼，還是著名的美魔女代表，保養得宜的韓瑜，擁有一張精緻顏值和姣好身材，就連韓瑜今（9日）過42歲生日，她依舊美到驚人，一張嫩臉宛如女大生。

韓瑜今天過42歲生日，她凌晨一到就在臉書曬自拍，韓瑜下一頭長髮、手拿可麗露自拍，她對著鏡頭露出甜笑，韓瑜顏值精緻、濃眉大眼和櫻桃小嘴相當俏麗，氣色極佳的韓瑜看不出已42歲，顏值嫩到不科學，壽星韓瑜也寫下：「我不愛過生日，也不想被年齡定義，我想要～我的心永遠年輕」，美照也吸引女星張靜之、王晴、星卉、林萱瑜都喊韓瑜是女神，網友也直呼：「美少女生日快樂」、「永遠18歲！生日快樂！」、「女神永遠都是最美的」。

韓瑜演出多部八點檔，在《天下父母心》、《家和萬事興》、《金家好媳婦》、《天之驕女》等好戲，也讓她擁有「八點檔女神」的美名，而韓瑜也不吝嗇分享好身材，她日前就放送福利，優雅美穿紅色露肩長裙，禮服還有小心機背後沒布料，韓瑜一轉身就是放送全裸美背、深V豪開到腰間，而除了放送美背外，韓瑜也加碼曬抹胸禮服照，韓瑜以金色亮片抹胸長禮服入鏡，解放性感鎖骨、香肩和美胸，韓瑜低頭露出淡淡微笑，讓她整個人狂噴仙氣，毫無女神包袱的韓瑜還幽默發文：「這就是我現在的心情 YA～收工了！可以買炸雞吃了」。