今年7月，百達翡麗（Patek Phillippe）編號5711/1A-014綠面金鷹(Nautilus）不鏽鋼腕表，在拍賣會上以41萬6000歐元（約台幣1400萬）落槌，一轉手就飆漲了14倍，表迷激動的情緒還未平復，如今LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG宣布，即將推出一款編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表，是5711停產後的最後臨稀秋波，不僅是稀有藍面，且是百達翡麗和TIFFANY雙品牌加持，搶到手後上拍賣場肯定又是數十倍翻漲的身價。

LVMH集團少東兼TIFFANY副總裁Alexandre Arnaul搶先在IG曝光百達翡麗編號5711不鏽鋼TIFFANY藍面金鷹表。（擷自IG）

Alexandre Arnaul指出，這款TIFFANY藍面金鷹表是為慶祝百達翡麗與TIFFANY合作長達170年的友誼而特別打造，透露限量170只，Alexandre Arnaul並在IG特別標註：「我沒分配到任何表」，不過這句話並未阻止各界名人蜂湧而來的留言私訊，連知名設計師Marc Jaocbs也留言「這太狂了」，恐怕他這兩天接訂單已接到手軟。