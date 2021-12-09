網紅郭鬼鬼身材火辣且經常「敞開胸懷」，敢秀敢穿被封為「雪乳戰神」，社群平台擁67萬粉絲火速升溫；府城大家長黃偉哲昨(8)日宣傳台南，特邀台南女兒郭鬼鬼同框，她透露爸爸在台南開民宿，戲稱自己是「富二代的...女兒！」，只見郭鬼鬼白色襯衫直線炸開，令偉哲目光不敢直視，網民看了忍不住說「辛苦了襯衫」。

郭鬼鬼在IG分享與黃偉哲的合照，並感謝市長到民宿給員工打氣，她照例語帶勁爆表示，酸民總愛酸她「以後還不是成了富二代的⋯？」，她直接填空：「女兒！謝謝」，並解釋道：「沒錯！我是爸爸在台南開飯店民宿的～郭鬼鬼」，令粉絲驚喜回應：「沒說，可以去串門」。

郭鬼鬼昨(8)日起了個大早到藍天驛站，以鐵道服務員風格小清新亮相，一身黑色套裝及貝雷帽內搭白色襯衫，代言地方活動相對端莊仍不失性感，只見白襯衫前襟若隱若現爆出招牌雪球，網友看到紛紛留言：「襯衫爆了」、「我放大了第一張照片」、「辛苦了，我說襯衫。」

郭鬼鬼曾於上(11)月13日參加為YouTuber專設的「走鐘獎」頒獎典禮，她仿照好萊塢女星艾瑪史東（Emily Stone），以電影「時尚惡女：庫伊拉」造型征服紅毯；本月6日則分享「send tree pay = 呼巴掌」的搞笑影片，視覺效果十足，成為近日最火最有梗的性感網紅之一。