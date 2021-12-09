你是否曾仔細看過你的指甲？可別小看他們，除了指甲本身的疾病，例如灰指甲（甲板增厚、指甲變黃、咖啡或白、指甲呈粉狀），指甲的形狀、指甲表面的變化、顏色，都能透露出你的健康狀況。

●杵狀甲，原發性肺癌？

所謂的「杵狀甲」，一般認為是指尖的血流量增加、指甲的軟組織肥大所造成，最典型的特徵就是當指尖彎曲時，指甲根部上面的皮膚與指甲呈現220度的角度（正常為160度），通常與心、肺方面疾病如肺氣腫、先天性心臟病等相關。

以杵狀甲而言，日本的研究顯示，原發性肺癌產生杵狀甲的比例高達60％，而且，甚至出現在許多肺癌初期症狀，如咳嗽、血痰、胸痛等都還未具體出現之前；所以，杵狀甲的症狀可以說是該疾病的早期探測器。

杵狀甲(圖/Shutterstock)

●匙狀甲，缺鐵性貧血？

所謂的「匙狀甲」是指指甲中央凹陷，兩端翹起，像湯匙一樣，這通常與缺鐵性貧血有關，而且多半發生在女性身上。

缺鐵性貧血一般會伴隨有容易上氣不接下氣、易疲勞等症狀，但這些大多是慢慢顯現，因此最明顯的就是指甲的變化。

不過，並不是每個有匙狀甲的人都有貧血情形；有些孩童的大腳趾也有這樣的症狀，那是正常現象，媽媽不必太擔心。

●點狀白斑，是吉兆嗎？

在日本或歐洲，指甲上的點狀白斑，「白星」，被認為是幸運的吉兆。有些小朋友會以為：「啊！我的指甲上有白星（點狀白斑），一定會有好事發生！」

其實這在10～14歲孩童身上頗為常見。那是指甲外傷的結果，如果在指尖處施加壓力或擊打指甲根部，一、兩個月後，就會出現白斑。兒童常在玩耍時不小心撞到指甲，所以常有白點出現。

而在中醫看來，這樣的白斑在慢性疲勞的人身上很常見。中醫師表示，有時看到病人手上出現這樣的白點，他都會詢問病人最近是否常熬夜，或是壓力比較大？有些患者有習慣性便秘，也會出現這種白斑。

但如果是有明顯凹陷的點狀坑洞就得注意，莊雅慧醫師提到，這種坑洞有可能是乾癬、濕疹的表現，甚至也與頭頂的圓形禿有關。

●指甲分離，甲狀腺機能亢進

指甲分離的成因多來自局部感染、外傷或侵犯到甲床的乾癬症。不過，甲狀腺機能亢進的人，甲板（指甲本身）與甲床（指甲下方的肉）也會出現剝離的現象，尤其好發於手部的無名指與小指。

●乾、脆、軟、易剝落，要小心腸胃

除了坑洞、斑點外，還得注意指甲是否容易脫落，或變得較乾、脆、軟。一名有十二指腸潰瘍的病患，他的指甲變得較乾，且易剝落。此外，貧血的人也容易有這樣的狀況。

如果指甲變得脆、軟，則可能是營養不均衡所造成，最好注意一下自己的飲食習慣。

●你的指甲今天是什麼顏色？

許多女性喜歡把指甲塗得五顏六色，但是這樣，你就少了一樣觀察的指標。

指甲本身是透明的，而我們所看到的顏色其實是甲床血液的顏色，如果血流出現變化，除了指甲本身，也會反映在指甲的顏色上。

.深褐色

如果指甲呈現深褐色，表示該名患者腎虛，或是體內電解質不平衡所造成。

這樣的觀察與美國內科醫師林德賽所說不謀而合。他發現，當腎臟出現疾病時，指甲根部會有一半的地方呈現毛玻璃的霧白色，而指尖處則出現一條褐色色帶（褐色弓狀線甲）。另一項美國調查也發現，人工透析患者有褐色弓狀線甲的比例高達36％，慢性腎病患者則有24％。

.白色

當指甲發白，有可能是缺鐵性貧血引起；女性可以特別注意。

另一方面，肝硬化的患者指甲也會發白。而且，據英國的一項統計發現，除了顏色發白，有的甚至呈現像毛玻璃般的霧白色，指甲增厚的情況也不少。

.紫紅色

因為指甲最容易反映血流變化，女性可以特別留意。尤其當妳常感覺手腳冰冷，手指、腳趾變得蒼白，但一段時間之後卻變成紅色或紫紅色，這可能是一種自體免疫疾病「硬皮症」的重要早期徵兆「雷諾氏現象」（Raynaud’sphenomenon）──當遇冷或情緒不穩（如緊張）、壓力增加時，因為血管收縮，十指指甲容易出現這樣的變化。

.黑色

在眾多指甲變化上，當指甲變黑時要特別警覺。曾有一名50歲的婦女手指甲發黑，以為是灰指甲，自行到藥局買了灰指甲口服藥，服用12個星期卻不見好轉，最後到醫院求診，才檢查出是黑色素瘤。

當指甲出現黑斑，或縱向黑線時，可以先觀察，如果有隨著指甲生長而往前移動，那就可能只是單純的出血，但如果沒有移動，且顏色變深、色帶變寬，就要馬上至醫院請皮膚科醫師檢查，以免像那位女士般耽誤了。

●喲，你的手指怎麼會刺人！

沒想到指甲可以透露這麼多健康訊息。所以平常更要好好保養指甲，少塗指甲油，尤其是去光水，更容易對指甲及指甲周圍的皮膚造成傷害，這些化學原料都可能引起甲溝炎，或指甲與甲床剝離。

不只指甲油，太緊的鞋子、不當的指甲修剪（剪太短），都會引發甲溝炎。

如果指甲周圍外緣有倒刺時，千萬不要硬拔或亂咬，最好是用指甲刀平剪，碘酒消毒後用OK繃貼起。

另外要注意的是，每次洗完手後，都要徹底擦乾，以免過度清潔、洗手容易造成指甲裂開，甚至與甲床剝離。

●指甲上的線條需要擔心嗎？

你是否曾看過爸爸或爺爺的大拇指上，出現明顯的直條凸起細線？它有個名稱叫「脊狀凸起」，這是老化的象徵。這些直條紋從40歲左右會逐漸明顯，尤其常出現在大拇指，且男性較女性更為常見。

.米氏線（Mee’slines）：指甲上出現橫向白色條紋。最常見是因為癌症化療藥物所引起的指甲變化，但也可能是砷中毒、何傑金氏病、鬱血性心臟病或其他嚴重全身性疾病。

.博氏線（Beau’slines）：指甲上出現像洗衣板的橫向溝槽。可能是手術、重大疾病所造成；因為手指甲是以一週0.1cm速度生長，由此可推測出指甲的主人多久前生了場重病。

中醫的經驗指出，發生心肌梗塞一個月前，病人的指甲也會出現橫紋溝警訊。

●指甲根部的月牙（甲弧影）愈大愈健康？

對西醫而言，這個說法是沒有根據的。因為月牙是指甲近端未被皮膚（後甲襞）覆蓋的甲基的一部份，因此月牙的大小其實跟後甲襞的位置有關，其中又以大拇指最為明顯。

但對中醫而言，它反映了腸胃吸收功能的好壞，月牙愈多，愈明顯，表示身體是比較健康。不過黃裕昌醫師也說，如果十指都沒有月牙也別太擔心，它就是提醒你要調整生活習慣，保養身體，或許它慢慢就會出現。