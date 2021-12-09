戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》中文團隊上周末於台北舉辦2021年末玩家聚會，當天近百名熱情玩家齊聚一堂，參與一系列緊張刺激的趣味賽事，包含首次亮相的賽車比賽，可說是歷年來討論度最高的玩家活動。另外團隊跟專業電競周邊品牌HyperX也精心準備紀念品與獨家豐富獎勵給玩家，線上跟線下獎勵一併帶回家，為2021年畫下完美的句點。

這次的社群玩家聚會於11月5日至11月19日開放給玩家們於線上報名，並首次於電競賽事規格的場地舉行，讓參與賽事的玩家能更全神貫注於比賽。活動當天總共進行了三場趣味比賽 (敵我不分、請你吃土豆和我在趕時間)，並由《戰車世界》中文賽評選拔賽的亞軍擔任賽事現場賽評。其中「我在趕時間」就是所謂的賽車比賽，由《戰車世界》歐服社群貢獻者Svitman特別為這次活動精心設計跟規劃路線，讓當天參與賽事的玩家成為第一批體驗到戰車賽車的亞服玩家。賽事充滿著各種變數，甚至還上演了玩家救玩家的溫情戲碼，不到最後一刻都分不出勝負。驚喜滿滿的賽車更是讓現場氣氛嗨到最高點，讓現場和直播觀眾看得不亦樂乎。

首次於電競賽事規格的場地舉行，讓參與賽事的玩家能更全神貫注於比賽。

本次活動特別邀請到HyperX和Dell(Alienware)擔任官方夥伴，由HyperX贊助一系列高規格電競產品作為賽事獎勵，以及Dell也為現場玩家比賽提供了高規格電競筆電。賽車比賽五場初賽的前兩名玩家皆可獲得HyperX電競鍵盤，決賽的前三名玩家則可獲得HyperX電競耳機與電競滑鼠。活動當天的壓軸也進行HyperX獎勵抽抽樂，隨機抽出幸運的玩家送出HyperX不織布袋跟Sacoche袋。凡參加本次活動的玩家皆能獲得HyperX獎勵組合，包括電競玩具鴨、 英雄款拉繩背包、電競貼紙和2022記事本組。

賽車比賽五場初賽的前兩名玩家皆可獲得HyperX電競鍵盤，決賽的前三名玩家則可獲得HyperX電競耳機與電競滑鼠。

另外，基於疫情的緣故而無法親臨現場的《戰車世界》中文團隊也在開場時透過螢幕視訊跟現場的玩家打招呼。《戰車世界》亞太區發行總監Alexander de Giorgio也於活動前特別錄製的一段影片給台灣玩家。Alexander de Giorgio表示：「2021年即將進入尾聲，很感謝玩家一路以來對《戰車世界》的大力支持，未來我們也將持續規劃並舉辦更多類似的聚會來回饋給社群及玩家，也希望明年能親自蒞臨現場跟台灣玩家在台灣一起互動！」

凡參加此次玩家聚會的玩家即可獲得以下《戰車世界》團隊準備的獎勵：

1. 暗黑迷彩口罩

2. 消毒洗手液

3. 活動獨家獎勵任務：

◎ 3天《戰車世界》加值帳號

◎ 2x 20,000 經驗值

◎ 6x 大型工具箱

◎ 6x 大型急救箱

◎ 6x 自動滅火系統

◎ 2x 標語：不講武德

◎ 2x 標語：不讲武德

◎ 2x 標語：暖暖身子！

◎ 9x 迷彩：白騎士

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