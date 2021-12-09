外資出具英業達(2356)最新報告，認為英業達日前宣布，其持有47.65%的子公司英穩達破產，此一破產事件不會對英業達的業績產生實質性的負面影響，該公司早已經定期在其財務中確認了各自的損失。預計英業達將從2022年開始擺脫與太陽能相關的損失，並專注於NB/伺務器運營。

而根據英業達最新公布11月合併營收479.89億元，月增0.29%、年增19.53%，創歷年同期新高；累計今年前11月合併營收4675.7億元，年增0.54%。其中，11月筆電出貨200萬台，月增20萬台。

英業達指出，商用筆電需求增溫，雖仍受缺料問題影響，不過預估第四季筆電、伺服器出貨持穩，營收將持平於第三季，全年營收仍有望優於去年；而明年看好筆電、伺服器、智慧裝置三大產品線出貨都會優於今年，其中又以伺服器成長幅度最大，整體而言，預期明年營收將有兩位數增幅。

外資指出，太陽能對英業達來說一直是一個非常小的業務，在2019-2020年佔總銷售額的不到1%，今年下降到0%。2021年的第三季末和2020年，英業達分別認列1.68億及5.46億元英穩達的投資虧損。12月初宣布英穩達破產後，雖然也能還有認列破產相關費用的支出，但可以確定，明年不會再有來自於太陽能投資的虧損認列，公司可以更轉注在核心事業。