王少偉酒駕載許藍方回香閨 現身節目記者會親回應。（影音取自《中時新聞網》）

擁有高學歷與高顏值的性學博士許藍方，今年8月捲入不倫戀，雖醫師夫妻都認有此事，但她多次發聲澄清否認，事情也逐漸淡化，如今則爆出她與男星王少偉有緋聞，不但私下聚會，還被男方開車「打包」回香閨，對此，王少偉經紀人鬆口，吐露兩人真實關係。

被封為「最美博士」的許藍方，爆出與醫師學長發展不倫戀，男方在事件爆出後於臉書發文坦承並跟老婆道歉，但許藍方自始至終都否認，正宮因她沒道歉而提告，最終官司發展走向為正宮釋出善意，有望當面談和解，事件至此翻頁新篇章。

而近日她則傳與王少偉私下關係匪淺，據《ETtoday》報導，許藍方先是被發現開直播時，王少偉出現在她家中，但此事遭男方否認，王少偉解釋只是認識的關係，後來有聊天才變熟，「可以先當朋友」，但事隔僅一周她們又被拍到一起聚餐，互動熱絡，結束後王少偉還載著許藍方回到她家，充滿粉紅氣泡。

消息曝光後，王少偉的經紀人被詢問，表示王少偉最近有很多慶生邀約，跟許藍方一起的那次也一樣，就是朋友聚會，最後由王少偉送許藍方回家，但強調他們的關係只是朋友，至於被拍到有喝酒又開車，經紀人表示王少偉知道喝酒不開車，所以只抿了一小口，「他之前在節目中有說，知道她(許藍方)住附近，只是順道送她回她自己家」，之後就各自回家了，而許藍方的經紀人則表示還沒聯絡到她，但立場是「藝人私領域公司不干涉」。

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