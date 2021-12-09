大陸通膨升至15個月高位，大陸統計局公布，11月消費者物價指數（CPI）年增2.3％，較10月升0.8個百分點，低於市場預期升2.5％。2021年前11月，CPI年增0.9％。

數據顯示，11月食品價格年增1.6％，非食品價格年增2.5％。11月CPI月增0.4％，其中，食品價格升2.4％，非食品價格則持平。

另一方面，11月大陸生產者物價指數（PPI）年增12.9％，升幅較10月回落0.6個百分點，高於市場預期升12.1％。2021年前11個月，大陸PPI年增7.9％。

大陸統計局城市司高級統計師董莉娟表示，11月份隨保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲趨勢初步遏制，PPI漲幅有所回落。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，比10月增加1個。

據估計，在11月12.9％的PPI年漲幅中，2020年價格變動的年末經濟指數上漲影響約為1.2個百分點，比10月減少0.6個百分點，新漲價影響約為11.7個百分點，與10月相同。