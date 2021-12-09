當今創新技術和商業上的重大突破，背後皆靠著資料來驅動。若想將企業資料發揮出最大價值，取決於資料儲存、存取和發揮資料功用的能力，且可處理的資料量越多越好。

全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate推出全新Exos X20 20TB及IronWolf Pro 20TB傳統磁紀錄技術（CMR）HDD，大幅增加大容量資料儲存能力。

Exos X20企業級硬碟旨在實現最大儲存容量和最高機架空間使用效率，提供超大規模資料中心和大型橫向擴充的資料庫所需的效能，具備4.16毫秒的低延遲，及能穩定重現的反應時間，可提供強大的快取處理能力。

IronWolf Pro 20TB專為重度使用者工作負載量所設計，使用者年度工作負載率限制可達300TB。持續資料傳輸速率可達每秒285MB，協助使用者共同作業，可分享檔案、備份資料，可輕鬆應對多使用者NAS環境下的重度工作負載量，對當今的NAS伺服器來說不可或缺。