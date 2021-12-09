全球領先的企業軟體創新者VMware近日宣布VMware Cross-Cloud Service已開放AWS用戶使用，讓AWS用戶購買並部署VMware Cross-Cloud Service以支援其AWS環境。VMware Cross-Cloud Service協助AWS客戶透過企業控制推動數位創新。

VMware Cross-Cloud Service為在AWS上工作的IT營運商和開發者提供顯著優勢，包括加速應用現代化、更快將工作負載遷移到雲端、為整個企業機構採用雲端營運模式，以及更安全、高效地連接分散式工作團隊與雲端資源。

VMware跨雲解決方案副總裁Vittorio Viarengo表示，無論客戶是已將業務完全轉移到AWS中運行，還是使用AWS和VMware vSphere的混合環境，VMware Cross-Cloud Service都能為他們提供創新和取勝所需的自由度和企業控制。我們在AWS Marketplace上的業務擴展再次證明我們專注於透過為客戶所選擇的戰略雲環境提供價值來滿足客戶需求。