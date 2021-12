華航九度蟬聯美國知名旅遊雜誌《環旅世界》 (Global Traveler)「北亞最佳航空」 (Best Airline in North Asia ),同時也獲航空乘客體驗協會(APEX Airline Passenger Experience Association)「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎 (2022 APEX Five Star Global Airline),連續五年獲此殊榮。

美國《環旅世界》雜誌進行的年度「讀者大調查」,主要由企業家及國際商務客等各國旅客票選出最佳航空公司、最佳機場、最佳旅館等獎項,2021 年華航再度獲得第 18 屆「北亞最佳航空」的榮耀。

航空乘客體驗協會「國際航空公司評鑑」於知名旅遊網《TripIt》舉辦旅客票選,按照五星標準評比座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等五個項目,全球僅22家航空公司榜上有名,華航再度獲得五星級最高榮譽獎。華航面對疫情挑戰仍持續優化各項服務,引進最新機隊布建航網,提供零接觸服務與高規格防疫措施,贏得國際旅客讚賞。

華航追求卓越服務未因疫情而停歇,今年底引進最新環保客機A321neo,全新機隊強調零接觸服務、高規格防疫,寬敞舒適的客艙內裝,升級全平躺豪華商務艙,配備最新個人影視系統及最大螢幕、機上高速Wi-Fi與免費文字簡訊等服務。737-800機隊Fantasy Sky無線影音娛樂系統也全新上線試營運,明年起正式啟用。

華航全力推展各項防疫措施,試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證、Affinidi 電子健康驗證等;配合機場設施,逐步啟用部份場站人臉辨識自助登機;優化華航防疫數位服務,推廣旅客使用電子化健康聲明書,網站增設「防疫安心GO專區」,整合訂房、訂車及醫院檢測等訊息,提供旅客更多元的加值服務;同時配合台灣規劃的「健康資訊數位證明平台」,檢核旅客的新冠疫苗接種、PCR篩檢等紀錄,讓旅客享受兼顧安全與便利的旅行體驗。