東武鐵道黃金版「蒸汽火車SL大樹」盒組（含金鏟子）。(台鐵提供)

台鐵局與東武鐵道台北分公司為慶祝2015年12月18日締結6周年，由台中餐廳推出台日聯名「玩味便當」，外盒選用超人氣「蒸汽火車SL大樹」便當盒，便當主菜是鰻魚，配菜是干貝和櫻花蝦，並附上珍珠奶茶酥和鳳梨酥。每份「玩味便當」349元，僅12月10日至12月19日於「台鐵台中火車站」及「高鐵台中站」販售。

台鐵表示，「玩味便當」主菜嚴選台灣養殖的輸日等級鰻魚，配菜是干貝和櫻花蝦，另佐以古早味油飯，甜點特地選用台中百年餅鋪「顏新發」的珍珠奶茶酥和鳳梨酥。

「玩味便當」訂於12月10日至12月19日在「台鐵台中火車站」及「高鐵台中站」的台鐵便當店販售，首日上午10點30分開賣，期間限定400份，售價349元。凡購買聯名便當即贈送限量©TOKYO SKYTREE日本晴空塔妹妹貼紙。另販售期間只要將「玩味便當」拍照上傳至「Fun台鐵」粉絲團並標註＃台日聯名「玩味便當」的語句，就有機會抽獎得到由東武鐵道提供的黃金版「蒸汽火車SL大樹」盒組（含金鏟子）。洽詢專線：台中餐廳(04)2222-4683。