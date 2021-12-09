56歲港星王敏德過去常飾演外籍警官角色，曾演出電影《飛虎雄心》、《運財智多星》等，被封為最帥警官，1992年他和模特兒老婆馬詩慧結婚，育有2女1子，兩個女兒王曼喜（Kayla）、王麗嘉（Irisa）身材姣好，可說是最辣星二代，日前王麗嘉在IG分享自己穿性感內衣美照，引來鄭欣宜、馬天佑等明星朋友留言喊讚。

王麗嘉遺傳了父母親的明星基因，不僅身材比例好，還有張高級名模臉，今年9月她參加內衣品牌活動，坦言其實私下穿著不在意性不性感，只要舒服就好，更承認習慣上街會被路人行注目禮，媒體問她是否曾被跟蹤？她則坦言有時會有奇怪的男子靠近，說明來意後才知道對方其實只想要合影，讓她鬆口氣。

王敏德被封最帥警官。（圖／中時資料照片）

王麗嘉外型火辣，先前與外籍設計師男友打得火熱，9月的活動上她才鬆口兩人早在4月就分手，目前是單身貴族狀態，但她不喊寂寞，也認為心情未因此受影響，很享受目前的單身生活，不急找新男友，對於感情順其自然，她將重心放在事業上，近期正忙籌畫個人服裝品牌，但不透露投資金額數量。

身為時尚品牌寵兒的王麗嘉，最近因聖誕節將至，她也應景分享與聖誕樹的合影，但樹旁的她打扮更吸睛，一襲火紅色透視性感睡衣上身，細肩帶藏不住傲人上圍，下半身又僅穿高衩小褲，腿根全都露，另一張黑色系蕾絲的性感內衣的深V設計更是讓她大露事業線與南北半球，引來不少粉絲及好友狂留愛心，讚她太過美艷動人。