put some respect on his name!💪 pic.twitter.com/cv0N9lZzaQ — Indiana Pacers (@Pacers) December 9, 2021

溜馬用最直接方式宣告他們暫時沒有打算出清主力重建！9日靠著先發5人得分全都上雙，其中3人得分更破20，溜馬在主場輕鬆以122比102轟翻尼克，搶到難得2連勝，目前雖以11勝16敗續居東區第13，跟東區第8騎士之間勝差卻僅3.5場。

面對先前謠傳溜馬打算重建，且把主力全部出清，溜馬總教練卡萊爾特別找來沙波尼斯、布羅格登、透納與利佛特等主力開會，會中強調溜馬沒有打算重建，而是續用當前陣容搶勝，這也重新激勵起溜馬士氣，更展現在出戰尼克比賽之中。

因為溜馬打完上半場，就取得70比57領先，打到第3節，溜馬很快就把領先優勢擴大到20分以上，儘管尼克仍未放棄，末節一度縮小差距到16分，但溜馬換回主力壓陣，隨即擴大領先到27分之多，尼克也只好乖乖換下主場宣告認輸。

溜馬菜鳥射手杜阿特攻下全隊最高23分，透納也有22分進帳，沙波尼斯21分、11籃板，布羅格登16分，利佛特15分，似乎都在宣告這個先發陣容並不那麼差；尼克以巴雷特19分最高，蘭道爾18分、8籃板，柏克斯15分，托平13分。