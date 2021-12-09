本季英超踢完15輪，超過三分之一賽程，積分榜已明顯分出四個不同區段，曼城、利物浦和切爾西三強鼎立，上週末還曾經出現3隊先後站上榜首的特殊狀況，爭冠的激烈程度可見一斑。英超擁有4個歐冠席次，如無意外榜首三雄已佔掉3個名額，剩下的第4名自然是其他志在千里的球隊必爭目標，西漢姆聯、熱刺、曼聯、兵工廠和狼隊這5隊，目前積分差距在6分以內，一兩輪比賽就可能會大洗牌。

第9名的布萊頓和16名的南安普頓，積分差距僅有4分，也就是有多達8隊處於中游的位置，除了拚命力爭上游，也要避免捲入下流的降級漩渦之中。諾里奇、紐卡索聯和班來目前身處降級區，3隊同得10分，和南安普敦有6分差距，最接近他們的則是沃特福德，13分排在17位。

本週末第16輪，榜首三雄都在主場出戰，上週不敵西漢姆聯失掉榜首位置的切爾西，面對近況稍有起色但客場作戰表現平平的里茲聯，可望再敲勝鼓奪取3分。利物浦聯賽4連勝，各項賽事6連勝，這6場比賽有4場「門清」不失球，總共攻進17球只丟2球，是近況最好的球隊之一；對手阿斯頓維拉雖然近4輪3勝，但本季碰上目前排名前7的球隊只戰勝過曼聯，輸給切爾西、熱刺、西漢姆聯、兵工廠和曼城，實力和前列球隊有明顯落差。曼城在週中的歐冠小組賽半力出擊，雖然敗給RB萊比錫但不影響首名出線，如果不算這場比賽最近是7連勝，包括聯賽5連勝後躍居榜首；對手狼隊近5輪聯賽遭遇低潮，成績1勝2和2敗，雖然只丟3球但也只進了1球，疲弱的進攻面對全聯盟最佳的防守球隊，恐怕難有建樹。這3場比賽都傾向主隊讓球(-1)勝。

排名4至6的球隊本輪都將作客，西漢姆聯上週主場氣走切爾西，中止3連不勝，本輪面對上季曾主客雙殺的對手班來，實力凌駕對手的「鐵鎚幫」可望再下一城。熱刺換帥後在聯賽未嘗敗績，而且迎來了久違的3連勝，孔蒂(Antonio Conte)不愧是前英超冠軍教練，熱刺近3輪進7球只失1球；本輪對手布萊頓10連不勝，但當中踢平了8場，包括對兵工廠和利物浦，將是熱刺3連勝後遇到的第一個難關，推薦和局。諾里奇在開季10輪不勝後迎來2連勝4連不敗，但上週作客0:3不敵熱刺，中止了最近的良好狀態；本輪主場的對手曼聯則剛好相反，此前的8輪聯賽僅拿1勝，但自從換帥後先由看守教練卡里克(Michael Carrick)在各項賽事拿下1勝2和的不敗戰績，上週再由拿到工作證的德國教頭朗尼克(Ralf Rangnick)接手，再以1:0力挫水晶宮取得4連不敗。曼聯只落後西漢姆聯3分，爭前4的機會仍高，面對墊底的「金絲雀」，勢要力保連勝之路。

最後再推薦目前排名第7的兵工廠，主場對壘「聖徒」南安普敦，槍手最近4輪3敗，但都是在客場輸球，主場敗是各項賽事8連不敗拿下7勝。聖徒近4輪2和2敗，本季作客更只有1勝2和4敗，看好槍手踏上「勝途」，繼續緊咬曼聯和熱刺。