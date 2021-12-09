大陸公布的11月進出口數據強勁，加上接近年底的結匯需求旺盛推動下，人民幣走強。人民幣中間價創逾3年半新高，在岸價（CNY）9日早段高見6.3457。

香港信報報導，人民幣兌美元中間價9日報6.3498，較8日中間價報6.3677，升179個基點，漲幅為0.28％，創2018年5月15日以來新高。

人民幣兌美元在岸價盤中報6.3468，較8日下午4時30分收報6.3535，升67個基點，漲幅為0.11％，較晚上11時30分最後成交價6.3438，走弱30個基點。離岸價（CNH）高見6.3425，盤中報6.3437。

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2.2％。這是進入12月後，人行連續第7日將逆回購規模定在百億元，並仍完全對沖當日到期。

路透統計，本周公開市場有2300億元逆回購到期，前兩天各1000億元，後3天均為100億元。