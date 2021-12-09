台鐵便當一個只要60元，裡面有排骨、高麗菜、豆皮和滷蛋。（圖／翻攝自PTT）

許多餐廳近期宣布調漲餐點售價，讓不少小資族哀嚎，對此，有網友好奇指出，物價飛漲，便當也越來越貴，而台鐵便當一個只要60元，這樣在台北應該沒有對手了吧？畢竟銅板價的便當，還想要買到有肉有蛋有蔬菜的組合應該不容易。對此，不少老饕大讚，好吃又便宜，CP值極高。

一名網友日前在PTT上發文表示，台鐵便當「排骨飯」一個只要60元，菜色則是20年如一日沒變過，裡面有排骨、高麗菜、豆皮和滷蛋，這樣的搭配組合應該沒有什麼可以挑剔了吧？而且一個才60元，在台北這樣的價格應該沒有對手了吧！

不少老饕大讚台鐵便當CP值很高，餐點很好吃但又不貴，而且便當該有的主餐、蔬菜和蛋一應俱全。「豆皮很棒，鬆軟不死鹹」、「福隆便當好吃，會特地開一個多小時去吃」、「很容易賣光，都只能買八角形的」、「絕佳CP值」；也有網友表示，60元的便當是真的蠻便宜的，但是對於食量比較大的人來說，恐怕會有些不夠吃。「好吃！但是真的太少」、「要吃飽要買兩個」。

另有網友看完忍不住去買台鐵便當吃，結果打開來卻發現，除了主菜排骨外，裡面的配菜是一片豆皮、半顆滷蛋與大量的毛豆，讓他傻眼直呼「看到一堆豆子都沒胃口了！」引起網友討論，不少人大讚這個便當蛋白質含量破表，根本超讚的，而且毛豆本身不便宜，這些菜市場買生的要50元」，也有害怕吃豆類的人說，沒有高麗菜就覺得母湯，一堆豆子看起來很可怕。