NHL推薦賽事 : 12/11(六)，08:30 納許維爾掠奪者@紐澤西魔鬼

本週六紐澤西魔鬼將在主場迎戰天敵納許維爾掠奪者，魔鬼對戰掠奪者是跨季連14場不勝，上一次在正規賽擊退掠奪者已經是2015年的事。而來訪的掠奪者11月作客僅拿下2勝3和4敗，客場戰力萎靡不振。本季魔鬼進攻火力提升不少，此戰面對容易在客場迷航的掠奪者，有望終結連14場不勝的難堪紀錄。

魔鬼上季進攻效率排名聯盟倒數第6，本季進攻有長足的進步，前場的瑞典雙槍布拉特(Jesper Bratt)與約翰森(Andreas Johnsson)不約而同繳出生涯最佳表現，是本季魔鬼最穩定的兩個得分點。而魔鬼季前以7年6千300萬美金簽下的明星後衛漢彌爾頓(Dougie Hamilton)在攻守都有亮眼的表現，棕熊體系出身的漢彌爾頓擁有紮實的防守，近幾年在颶風也練就犀利的進攻技巧，漢彌爾頓的到來不僅鞏固住魔鬼的藍線防守，進攻端也偶有佳作，絕對是魔鬼季外最重要的補強。門將是魔鬼目前戰力的最大缺口，球團積極培養的布萊克伍德(Mackenzie Blackwood)主客場表現落差過大，近兩季的場均失球都超過3球，本季場均失球3.21在聯盟先發門將群中排名倒數第三，倘若魔鬼門將的防守效率無法提升，本季恐怕再度無緣季後賽。

掠奪者的門神林內(Pekka Rinne)在上季結束後褪下球衣，進入後林內時代的掠奪者攻守都沒有太突出的表現，杜琴(Matt Duchene)及約翰森(Ryan Johansen)

這兩名分別於2009、2010年加盟的高順位前鋒，始終沒有打出球團期待的成績，進攻端只有格倫蘭德(Mikael Granlund)具有創造得分的能力，團隊攻勢過於零散，場均射正數更僅有30次，本季團隊進攻戰力在聯盟處於中後段班。防守端方面，主戰門將薩羅斯(Juuse Saros)本季場均失球雖然僅有2.37球，但其表現起伏大，本季有3場賽事丟超過4球，給予球隊的安定感仍遠遠不及林內。掠奪者曾於2018、2019連續兩季稱霸中央區，掠奪者想要回到兩年前的榮景，除了進攻組要打掉重練外，門將薩羅斯的穩定度也勢必要有所提升。

進攻效率不佳是掠奪者近期客場戰績低迷的主因，11月客場的場均進球僅有2.2球。另一方面，掠奪者進攻也缺乏韌性，11月7場客場先讓對手進球的場次，最終戰績是2和5敗，一旦落後就幾乎處於挨打的局面。而魔鬼門將布萊克伍德雖然整體防守數據不理想，但本季主場場均失球僅有2.17，在家作戰還是有一定的防守威嚇性，因此筆者看好近期攻守狀態都較出色的魔鬼能在主場中止對掠奪者的連敗，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。