45歲女星王俐人2001年從麻辣鮮師出道，空窗一段時間，專心在私廚副業上打拚，積極發展電商事業，去年也迎來了春天，她和演員男友林琮軒穩定交往，如今小倆口也傳來好消息，兩人已經在7日登記結婚，會選擇這天的原因也隨之曝光。

據《ETtoday新聞雲》報導，王俐人和林琮軒會選擇12月7日登記，是因為身邊有會看命理的朋友幫他們看了良辰吉時，給出了11月24日，或12月7日的上午11點至下午1點2個時間點，但王俐人認為11月太趕，會來不及準備，因此最後選擇12月。

王俐人也忍不住笑說：「我登記日當天9點上網查怎麼買結婚書約，發現來不及買了！哈哈哈。」她也坦言自己在工作上擅於規劃，對婚姻卻一點辦法都沒有，因為時間限制，身邊的親友比他們還緊張，弟弟甚至還穿了西裝，王俐人也特別穿上白紗蓬蓬裙，希望能有儀式感。

林琮軒也趁拍照時單膝下跪，讓大家又驚又喜，王俐人也透露這是她做過最衝動的事，還自己客製了婚戒，早在交往3個月時，林琮軒就突然在廁所拿出自製戒指求婚，還從口袋拿出對折好幾次的結婚書約，荒謬讓王俐人以為是開玩笑，如今回想還是忍不住笑道：「那天晚上尷尬又突兀，他真不是浪漫的人！」