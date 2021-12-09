巴西央行周三宣布調升基準利率150個基點，並暗示在明年2月初的下一次決策會議，將以相同的力道再度升息。

即使這個拉丁美洲最大經濟體已經陷入衰退，仍不得不發起這個全球最激進的抗通膨之戰。

巴西央行利率決策委員會Copom周三一致通過將其基準利率調升至9.25%，創下2017年中以來的新高水準，此決議符合市場普遍預期。

如果該央行在下次會議仍以相同幅度升息，將是連續第3度升息6碼。

從今年1月基準利率為2.0%以來，Copom已經調升利率7次，使巴西處於所有主要經濟體中最激進的緊縮周期。此時巴西央行正面臨著2位數的通膨年漲幅，同時總統波索納洛（Jair Bolsonaro）又承諾在選舉年擴大福利支出，恐將加劇通膨壓力。

Copom坦承巴西的經濟活動較預期疲弱，以及Omicron新冠變種病毒可能帶來不確定性，但其政策聲明的用詞卻更為強硬，揚言將「大幅」升息，直到利率進入「限制性區域」（restrictive territory）。當央行利率升到這個水準，就可能導致需求放緩，甚至債務違約。

Copom在聲明中表示，決策委員會將堅守其策略，直到通貨緊縮過程獲得鞏固，以及通膨預測維持在央行目標附近。

Banco Original首席經濟學家Marco Caruso表示，這是一份「非常強硬」的聲明，暗示利率將升得更高，以及高利率將持續更久。

部分經濟學家已經警告更加寬鬆的財政政策迫使央行大幅升息，已經使政府所做的努力適得其反。借貸成本升高已導致巴西第二季和第三季經濟略為萎縮。

受本幣走貶、嚴重乾旱和燃油價格上漲影響，巴西11月中的消費者物價指數年漲10.7%。這是G20國家中除了阿根廷和土耳其以外最高的通膨率。